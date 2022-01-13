مقتل عنصرين من «قسد» أحدهما مسؤول الإعلام بريف دير الزور

المصدر: دمشق ■ د.ب.أ

أفادت مصادر محلية سورية أمس، بمقتل عنصرين من قوات سورية الديمقراطية (قسد)، أحدهما مسؤول الإعلام لديها، في حادثتين منفصلتين بريف دير الزور الشرقي. ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، أمس، عن المصادر قولها «إن ما يسمى مسؤول الإعلام لدى ميليشيا قسد قتل برصاص مجهولين بالقرب من قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي».

ولفتت المصادر إلى أن جثة عنصر آخر من الميليشيا وجدت ملقاة في أحد شوارع مدينة هجين بريف المحافظة الشرقي. ووفق الوكالة، قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد أول من أمس، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها الفصائل الشعبية في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي.

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