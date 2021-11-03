تركيا تتجه لعملية عسكرية في أي لحظة شمال سورية

المصدر: دمشق ■ د.ب.أ

تواترت الأنباء عن قرب انطلاق عملية عسكرية تقودها تركيا ضد المسلحين الأكراد في شمال سورية.

ونقلت صحيفة «الوطن» الحكومية السورية، أمس، عن مصادر مقربة من «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا، القول إن قادة المسلحين «تلقوا أمس أوامر» من تركيا، برفع الاستعداد والجهوزية إلى أعلى مستوى في رأس العين وتل أبيض «استعداداً، في ما يبدو، لشنّ عملية عسكرية قد تنطلق في أي لحظة باتجاه تل تمر وعين عيسى».

وأضافت الصحيفة أن «قوات سورية الديمقراطية» (قسد)، التي يشكل المسلحون الأكراد أكبر مكون بها، استقدمت، أول من أمس، تعزيزات كبيرة، قوامها أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ وعدد كبير من المقاتلين، إلى جبهتَي تل تمر وأبو راسين شمال غرب الحسكة، ورفعت من جهوزيتها القتالية.

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