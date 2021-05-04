قبول طلبات ترشح الأسد واثنين آخرين للرئاسة السورية

المصدر: دمشق ■ د.ب.أ

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سورية، أمس، قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض بقية طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام قوله خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبدالله سلوم عبدالله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي، لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، ورفض بقية الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح اليوم.

وبشأن قبول طلبه كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية قال المحامي محمود مرعي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «هذا قرار أولي وخلال ثلاثة أيام يحق للمرشحين الذين رفضت طلباتهم تقديم طعون، يعقبها ثلاثة أيام أخرى للنظر في الطعون، على أن يصدر القرار النهائي في التاسع من الشهر الجاري».

وأضاف مرعي: «بحسب القانون لا يسمح للمرشحين بالقيام بأعمال الدعاية حتى يصدر القرار النهائي بقبول طلباتهم».

ويعتبر مرعي من الشخصيات المعارضة بالداخل وهو رئيس المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان وأمين عام الجبهة الديمقراطية المعارضة.

وانتهت يوم الأربعاء الماضي عملية الترشيح للانتخابات، حيث تقدم 51 مرشحاً بينهم بشار الأسد وسبع سيدات ومرشح عن معارضة الداخل. ويشترط في المرشح أن يحصل على 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب الذين يبلغ عددهم 250 عضواً، بينهم 167 لحزب البعث و13 نائباً للجبهة الوطنية التقدمية، و70 نائباً مستقلاً. وجرى تحديد يوم 20 من مايو الجاري موعداً لإدلاء السوريين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات، في حين سيجري التصويت داخل البلاد يوم 26 من الشهر نفسه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news