19 قتيلاً من القوات السورية في هجوم لـ «داعش» بالبادية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قتل 19 عنصراً من القوات السورية في هجوم جديد شنّه تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة البادية في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصعّد تنظيم «داعش» في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته على القوات السورية، ما يعكس وفق محللين صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية الممتدة من شرق محافظتي حماة وحمص (وسط) وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور (شرق).

وأفاد المرصد بـ«هجوم مباغت جديد لتنظيم داعش ضد مواقع القوات السورية في شرق حماة، ما أسفر عن مقتل 19 عنصراً، بينهم 11 من مجموعة مسلحة محلية».

واندلعت إثر الهجوم اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف «داعش»، ولم يتمكن المرصد من توثيق عددهم. ورغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها خصوصاً مع إعلان قوات سورية الديمقراطية «قسد»، في مارس 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم الإرهابي خوض هجمات ضد الجيش السوري والقوات الكردية.

ومع ازدياد وتيرة هجمات «داعش»، تحولت البادية السورية إلى مسرح للاشتباكات، وينطلق التنظيم في هجماته على قوات الجيش السوري من نقاط تحصّنه في منطقة البادية، رغم الغارات الروسية التي تستهدف مواقعه بين الحين والآخر دعماً للقوات السورية التي تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة بهدف الحد من هجمات الإرهابيين.

ووثق المرصد منذ مارس 2019، مقتل 1270 عنصراً من القوات السورية، فضلاً عن أكثر من 700 من عناصر «داعش» جراء الهجمات والمعارك.

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