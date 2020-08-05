الأسد يدعو البرلمان السوري إلى الانعقاد الإثنين المقبل

المصدر: دمشق - د.ب.أ

دعا الرئيس السوري بشار الأسد مجلس الشعب السوري إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، بعد نتائج الانتخابات التي جرت في 19 من الشهر الماضي.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس، أن الأسد أصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث للانعقاد، للمرة الأولى، يوم الإثنين.

وكان الأسد أصدر في 30 من شهر يوليو الماضي مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وجرت انتخابات مجلس الشعب في 19 يوليو الماضي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وبلغت نسبة المشاركة فيها 33%.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب السوري 250 عضواً.

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