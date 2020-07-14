3 وفيات جديدة بـ«كورونا» في سورية

المصدر: دمشق - Àوكالات

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، تسجيل ثلاث وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 417، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة، كما تم تسجيل شفاء 10 مصابين بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين إلى 136.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً، أمس، بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

وقال مصدر في نقابة الصيادلة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «الكثير من معامل الأدوية توقفت أو تعمل بربع طاقة إنتاجها بعد رفع الحكومة السورية سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية».

وتابع المصدر: «الحكومة السورية كانت تدعم صناعة الدواء وتقدم لها الدولار مقابل 700 ليرة سورية لاستيراد المواد الأولية، ولكن بعد رفع سعر صرف الدولار إلى 1260 ليرة لم يعد المبلغ يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج، وبقي سعر الدواء على سعر الصرف 700 ليرة سورية».

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