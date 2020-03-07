مسؤول أوروبي للمهاجرين في تركيا: الحدود ليست مفتوحة

المصدر: زغرب ■د.ب.أ

ذكر الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن حدود أوروبا مع تركيا «ليست مفتوحة»، وطلب من الصحافيين نشر رسالته حتى تصل للمهاجرين الذين قد يسعون للوصول إلى التكتل بعدما تم إبلاغهم بعكس هذا.

وقال بوريل عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب بشأن الصراع في سورية وأفعال تركيا ذات الصلة: «لا تذهبوا إلى الحدود. الحدود ليست مفتوحة. تجنبوا التحرك إلى باب مغلق».

وأضاف: «نحن نرفض بشدة وضعاً يتدفق فيه المهاجرون إلى حدود أوروبا معتقدين أنه - بناء على قول أحدهم - أن هذه الحدود سوف تُفتح».