948 ألف نازح في شمال غرب سورية بسبب القتال

المصدر: بيروت - د.ب.أ

ذكرت الأمم المتحدة، أمس، أن أكثر من 948 ألف شخص نزحوا في شمال غرب سورية، منذ ديسمبر الماضي، بسبب الحملة الحكومية السورية المستمرة، في آخر معقل للمعارضين بالبلاد.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة له على «تويتر»: «تشير التقديرات إلى أن أكثر من 948 ألف شخص نزحوا، منذ الأول من ديسمبر، وهناك نحو 180 ألف أسرة وأكثر من 195 ألف امرأة وأكثر من 560 ألف طفل».

وأثار ارتفاع عدد النازحين في المنطقة تحذيرات من العديد من الهيئات الإنسانية والدول، وطالب وزراء خارجية 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس، بوقف القتال في محافظة إدلب شمال غرب سورية. وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهولندا وإسبانيا والبرتغال، وبلجيكا وإستونيا وبولندا، وليتوانيا والسويد والدنمارك، وفنلندا وإيرلندا.