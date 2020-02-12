بوتين يبحث الوضع في سورية مع أردوغان

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث الوضع في سورية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً، وسط تزايد التوتر بسبب محافظة إدلب السورية.

ووفقاً لموقع «روسيا اليوم» فقد نفى بيسكوف في وقت سابق من أمس، وجود خطط لعقد لقاء بين بوتين وأردوغان، على خلفية التصعيد الذي تشهده مدينة إدلب السورية، غير أنه أشار إلى إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين إذا ما اقتضت الضرورة.

يأتي هذا غداة إعلان تركيا مقتل خمسة من جنودها وإصابة خمسة آخرين في هجوم شنته القوات السورية في إدلب شمال غرب سورية.