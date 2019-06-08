المصدر: دمشق - وكالات

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن مقتل 83 في معارك بين الجيش السوري وإرهابيين قرب إدلب شمالي البلاد، وتشهد مناطق في إدلب وحلب واللاذقية وحماة، اشتباكات مسلحة بين الجيش السوري وعناصر من التنظيمات الإرهابية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوماً مضاداً نفذته القوات الحكومية فجر أمس، على المناطق التي خسرتها الخميس لمصلحة فصائل معارضة في ريف حماة الشمالي، وذلك بإسناد جوي مكثف من قبل طائرات حربية.

وعلم المرصد السوري، أن القوات السورية تمكنت من استعادة السيطرة على كفرهود، حيث جرت اشتباكات عنيفة في تل ملح، في محاولة من القوات السورية لاستعادتها بشكل كامل.

وعلى صعيد، متصل نفذت طائرات روسية غارات، صباح أمس، على أماكن في الأربعين وكفرزيتا والزكاة ومورك بريف حماة الشمالي، كما كانت قد استهدفت الخميس بغارات عدة أماكن في بلدة اللطامنة وقرى الزكاة والأربعين وحصرايا ولطمين، ضمن الريف ذاته، أيضاً نفذ الطيران السوري الحربي غارات عدة، صباح أمس، حيث استهدف بأكثر من 12 غارة، كلاً من خان شيخون والزكاة وحصرايا والأربعين، بينما نفذ 10 غارات على اللطامنة وكفرزيتا، وخان شيخون.