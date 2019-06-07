معارك في شمال غرب سورية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قتل 11 شخصاً موالياً للحكومة السورية، في هجوم مضادّ شنّته ضدّهم فصائل معارضة في شمال غرب سورية، حيث تواصل القوات السورية قصفها المدفعي والصاروخي المكثّف، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنّ الهجوم المضادّ، شنّته جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وفصائل أخرى، في ريف حماة الشمالي المحاذي لإدلب.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إنّ «المجموعات الإرهابية في بلدة اللطامنة ومحيطها، اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين وممتلكاتهم، في مدينة محردة وبلدتي جبين وتل ملح بالريف الشمالي».