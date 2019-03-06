«قسد» تقبض على انتحاري من «داعش» بالرقة

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن قوات سورية الديمقراطية (قسد) ألقت القبض على انتحاري من تنظيم «د اعش» في منطقة الكرامة بريف الرقة. وقال المرصد، في بيان صحافي أمس، إن الانتحاري كان يستقل دراجة نارية وبحوزته سلاح رشاش، فضلاً عن ارتدائه حزاماً ناسفاً، وجرى القبض عليه أثناء محاولته تفجير نفسه في موكب تشييع لأحد الموتى. وأشار المرصد إلى أن ذلك يأتي بعد يوم من مقتل ثلاثة من وجهاء العشائر السورية وعنصر من قوات سورية الديمقراطية (قسد)، في تفجير انتحاري استهدف وجهاء عشائر وقوات سورية الديمقراطية في قرية جديدة الخابور بريف محافظة الرقة.