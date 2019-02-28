طيران التحالف يقصف أهدافاً لـ «داعش» قرب كركوك

المصدر: كركوك - د.ب.أ

أفادت مصادر عسكرية عراقية، أمس، بأن طيران التحالف الدولي قصف مواقع لتنظيم «داعش» في مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك.

وقالت المصادر، إن طيران التحالف الدولي قصف أربعة مواقع لعناصر «داعش» بمنطقه الشاي على مقربة من قضاء داقوق جنوب كركوك، فيما تم تنفيذ عملية منفصلة لطيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم بقرية الخبازة غرب كركوك، ما أدى إلى تدمير المواقع وقتل عدد غير محدد من عناصر التنظيم.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق عمليات مكثفة لمطاردة تنظيم «داعش» في مدن كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى بمشاركة طيران التحالف الدولي، في الوقت الذي تتأهب فيه قوات عراقية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية، لمواجهة أي محاولة لتسلل عناصر «داعش» الفارين من الأراضي السورية.