سورية تلوّح بقصف مطار تل أبيب

المصدر: نيويورك – د.ب.أ

لوح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بإمكانية لجوء بلاده لقصف مطار تل أبيب.

وقال الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن الليلة قبل الماضية، بشأن الوضع في الشرق الأوسط: «إذا لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، فإن سورية ستمارس حقها الشرعي بالدفاع عن النفس ورد العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني بمثله على مطار تل أبيب». وأضاف: «تقرير المبعوث الأممي إلى المنطقة، نيكولاي ملادينوف، تعمد تجاهل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته القمعية اليومية بحق أبناء الجولان السوري المحتل، كما تعمد تجاهل تسمية الأشياء بمسمياتها».

وتساءل الجعفري: «أما حان الوقت لمجلس الأمن لأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية؟». وأوضح الجعفري أن «هذه الاعتداءات ما كانت لتتم لولا إخفاق مجلس الأمن بتنفيذ قراراته على مدى عقود طويلة، ولولا الدعم اللامحدود الذي وفرته دول دائمة العضوية في المجلس لهذا الكيان المارق، ما شجعه على زيادة جرائمه وانتهاكاته وممارساته للإرهاب، بعيداً عن أي مساءلة».