كوريا الجنوبية تتبرّع بـ 400 ألف دولار لـ«أونروا»

المصدر: عمان - د.ب.أ

وقّع سفير كوريا الجنوبية لدى الأردن، لي بوم يون، ومدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأردن، روجر ديفيز، اتفاقاً بمبلغ قدره 400 ألف دولار أميركي، لدعم تقديم المساعدات النقدية الحيوية للاجئي فلسطين القادمين من سورية إلى الأردن، وذلك بهدف تغطية احتياجاتهم الأساسية.

وقالت منظمة «أونروا»، في بيان صحافي، أمس، إن برامج «أونروا» للمساعدات النقدية لاتزال هي أكثر الوسائل مرونة وفعالية لتلبية الاحتياجات اليومية للاجئين والنازحين، كما أنها الأكثر صوناً لكرامتهم.

وحسب المنظمة، تأتي هذه المساهمة السخية من حكومة كوريا الجنوبية في وقت حرج تواجه فيه الوكالة عجزاً غير مسبوق في التمويل، ما يهدد قدرتها على مواصلة خدماتها الأساسية بما في ذلك خدمات برنامج الطوارئ.

وأعرب ديفيز، عن امتنانه لكوريا الجنوبية قائلاً: «أحيي جمهورية كوريا على مواصلة وتعزيز دعمها لـ(أونروا)، وهنا أتحدث تحديداً عن دعمها لاجئي فلسطين من سورية في الأردن، فمن خلال هذه الاتفاقية، سيتم توفير المساعدات المالية الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، ما سيسهم في التخفيف من بعض المصاعب التي يواجهها اللاجئون في حياتهم اليومية».

كما جدّد سفير كوريا الجنوبية لدى الأردن دعمه لـ«أونروا»، مؤكداً أن «جمهورية كوريا ستستمر بتوفير الدعم اللازم لـ(لأونروا) وأنشطتها».

ووفقاً للبيان، تعزز هذه المساهمة الشراكة القائمة منذ أمد طويل بين «أونروا» و كوريا الجنوبية التي ساعدت مساهماتها القيّمة السابقة لـ«أونروا» في الأردن على ضمان استدامة خدمات الوكالة التعليمية والصحية المقدمة للاجئي فلسطين من سورية في الأردن.

وأشار البيان إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت شريكاً لـ«أونروا»، وداعماً ثابتاً وموثوقاً، فمنذ عام 2012، أسهمت كوريا بأكثر من سبعة ملايين دولار أميركي في ميزانية برامج الوكالة والمناشدات الطارئة والمشروعات.