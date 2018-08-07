الحكومة السورية تشكل لجنة تنسيق لإعادة اللاجئين من الخارج

المصدر: دمشق – وكالات

أعلنت الحكومة السورية تشكيل لجنة تنسيق، للعمل على عودة اللاجئين الذين دفعهم النزاع الدامي المستمر منذ أكثر من سبع سنوات إلى مغادرة البلاد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، في خطوة تأتي بعد إطلاق موسكو مبادرة في هذا الصدد.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء وافق، خلال جلسته، أول من أمس، على «إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج إلى مدنهم وقراهم»، برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف. وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن، في بداية يوليو الماضي، أن من ضمن أولويات بلاده «عودة اللاجئين الذين غادروا سورية، هرباً من الإرهاب».

ويأتي تشكيل هذه الهيئة، وفق «سانا»، «تأكيداً على أن سورية التي انتصرت في حربها على الإرهاب وتحملت مسؤوليتها تجاه المهجرين في الداخل، ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم، في ظل عودة الأمان، وإعادة الخدمات الأساسية إلى مختلف المناطق». على الصعيد الميداني، نجا رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، جواد أبو حطب، وعدد من قيادات الجيش السوري الحر، من القتل في قصف استهدف الكلية العسكرية بمدينة الباب في ريف حلب الشرقي، الليلة قبل الماضية.

وأفاد تقرير إخباري، من داخل محافظة السويداء السورية، بأن الجيش الحكومي بدأ تقدماً برياً يقدر بخمسة كيلومترات من محاور عدة باتجاه بادية السويداء، تزامناً مع تمهيد مدفعي وجوي على مناطق سيطرة تنظيم «داعش».