مصدر سوري: مقتل عقيد طيار في إسقاط الطائرة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد مصدر عسكري سوري مقتل عقيد طيار إثر إسقاط إسرائيل طائرته قرب جيب يحتله مسلحو «داعش» عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المصدر العسكري السوري القول، إن الطائرة لم تدخل أجواء الجولان المحتل على الإطلاق، وإنه «تم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية».

وأشار المصدر إلى أن «الطائرة السورية كانت في مهمة قتالية ضد تحصينات الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم (داعش) في أقصى جنوب غرب سورية في حوض اليرموك غرب درعا».

وأضاف أن «إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق الجيب الداعشي جنوب سورية في مسعى واضح منها لكي يتم أسر الطيارين من قبل مسلحي داعش، والتفاوض على وقف العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم».