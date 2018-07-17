تركيا توقف تسجيل اللاجئين السوريين

المصدر: أنقرة – أ.ف.ب

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن السلطات التركية أوقفت إجراءات تسجيل اللاجئين السوريين الجدد «كلياً باستثناء قلة»، ما يحرمهم خدمات ضرورية، ويعرضهم لخطر الترحيل.

وتستقبل تركيا نحو 3.5 ملايين لاجئ فروا من الحرب في سورية. لكن وجودهم المستمر يثير توترات اجتماعية متزايدة.

وقال مسؤول تركي، تعليقاً على تقرير المنظمة الإنسانية «دائماً رحبنا بالسوريين، ولانزال نرحب بهم»، مضيفاً أن «الأشخاص الموجودين في تركيا، يمكنهم الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجون لها».

وقالت المنظمة إن تعليق إجراءات التسجيل، وهي خطوة رئيسة للاجئين الواصلين حديثاً: «تؤدي إلى عمليات ترحيل غير قانونية، وعودة بالإكراه إلى سورية، والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم». ووصفت تعليق إجراءات التسجيل بأنها «آخر مسعى لتركيا لحرمان طالبي لجوء جدد من الحماية»، مضيفة أن الحدود التركية مع سورية هي الآن فعلاً «مغلقة».

وأضافت أن تعليق التسجيل يشمل تسع محافظات على الحدود السورية أو قربها، وإسطنبول.