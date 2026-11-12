البرلمان الإسباني يقرّ تدابير لحماية الحق في السكن غداة إضراب عام في البلاد

أقرّ البرلمان الإسباني الخميس إجراءات تفرض قيوداً على عمليات إخلاء المساكن وتهدف لجعل السكن ميسور الكلفة بشكل أكبر، بعد إضراب عام وأسابيع من الاحتجاجات المرتبطة بهذه القضية التي دفعت للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

لكن النواب رفضوا التجديد التلقائي لعقود الإيجار، والذي كان من بين أبرز مطالب الناشطين. وتعهّدت المعارضة اليمينية التي تتصدر معظم استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 29 نوفمبر، بإلغاء هذه الإجراءات.