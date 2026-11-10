إغلاق المدارس في البرتغال مع اقتراب العاصفة "تشارلز"

قررت البرتغال إغلاق المدارس والخدمات الحكومية غير الأساسية الأربعاء، فيما حثّت الحكومة السكان على ملازمة منازلهم خشية الرياح العاتية التي يرجّح أن تبلغ سرعتها 140 كيلومترا في الساعة.

وقال وزير الداخلية لويس نيفيس في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في مقر هيئة الحماية المدنية "يتعين على كل من بإمكانه ذلك ملازمة منزله".

وأُعلنت أقصى درجات التأهّب في ثماني مناطق برتغالية، بينها العاصمة لشبونة، لمواجهة أحوال الطقس القاسية، وسط توقعات بوصول العاصفة "تشارلز" إلى اليابسة في البرتغال صباح الأربعاء، بعد مرورها في جزيرة ماديرا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وبين 22 يناير و16 فبراير، شهدت البرتغال ست عواصف متتالية قالت السلطات إنها خلّفت سبعة قتلى على الأقل. وأفادت بعض وسائل الإعلام البرتغالية عن حصيلة أعلى بلغت حوالى 20 ضحية سقطوا بشكل مباشر أو غير مباشر جراء العاصفة.

تُعد شبه الجزيرة الإيبيرية عُرضة بوجه خاص لظروف الطقس الصعبة، مثل موجات الحر وفترات هطول الأمطار الغزيرة والتي تزداد حدتها بفعل تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.