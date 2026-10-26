نزوح أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني من مدينة الخليل جراء العملية العسكرية الإسرائيلية

أعلنت بلدية الخليل الاثنين نزوح أكثر من 3 آلاف شخص جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المدينة، أكبر مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت البلدية إن العملية التي بدأت السبت أدت إلى نزوح 3189 شخصاً، بينهم أكثر من 200 رضيع و32 من ذوي الإعاقة، وذلك ردا على هجوم نفذه مسلحان فلسطينيان وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين عند حاجز قرب المدينة.

ودخلت القوات الإسرائيلية حي عين دير بحة الذي يتحدر منه منفذا الهجوم، وأمرت السكان بإخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة، بعدما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس الأحد رتلا من آليات للجيش ومركبات للشرطة الإسرائيلية يرافقها جنود في أحد شوارع الخليل الذي أُغلق أمام حركة المدنيين.

وتوقع الجيش الإسرائيلي أن تستمر العملية "أياما عدة"، موضحا أنها ستركز على المنطقة التي يتحدر منها منفذا الهجوم، وهي عين دير بحة.