ابتسامة وعلامة نصر.. أول ظهور لنيكولاس مادورو من داخل سجنه في نيويورك

ظهر الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو في صور جديدة من داخل محبسه في نيويورك، بدا فيها مبتسماً وهو يرتدي بدلة رياضية رمادية وحذاءً رياضياً أبيض، بينما رفع يده بعلامة النصر أمام الكاميرا.

بحسب صحيفة "نيويورك بوست" التُقطت الصور في 25 يونيو 2026 داخل مركز الاحتجاز الفيدرالي "متروبوليتان ديتنشن سنتر" في بروكلين، حيث يُحتجز الرئيس الفنزويلي السابق.

وبدا مادورو، البالغ من العمر 63 عاماً، أنحف مقارنة بظهوراته السابقة، فيما حافظ في الصور على ملامح هادئة وابتسامة واضحة.

وكان مادورو قد نُقل إلى نيويورك في يناير الماضي بعد إلقاء القبض عليه في العاصمة الفنزويلية كاراكاس خلال عملية ليلية نفذتها القوات الخاصة الأميركية.

ويواجه مادورو اتهامات تتعلق بالتعاون مع جماعات لتهريب المخدرات، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في يونيو 2027.