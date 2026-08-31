20 مفقوداً إثر فيضانات مفاجئة اجتاحت متنزهاً في أريزونا

فُقد أكثر من 20 شخصاً بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة أجزاء من متنزه جراند كانيون الوطني في ولاية أريزونا الأميركية.

ووجهت إدارة المتنزهات الوطنية نداء للحصول على معلومات بشأن أكثر من 20 شخصاً يُعتقد أنهم قد يكونون في عداد المفقودين أو لا يُعرف مكان وجودهم، وذلك في أعقاب فيضان مفاجئ وكبير وقع في أخدود "برايت أنجل" ومنطقة "فانتوم رانش".

وذكرت الإدارة أن الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة في أنحاء أخدود "برايت أنجل"، مشيرةً إلى أن جميع الجسور المخصصة للمشاة التي تعبر جدول "برايت أنجل" تقريباً تعرضت للدمار، ما أدى إلى انعدام إمكانية عبور المشاة للجدول.