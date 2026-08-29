‏فيضانات نيبال تخلّف 626 قتيلاً و2426 مفقوداً

تتواصل عمليات البحث عن أكثر من 2000 مفقود نتيجة الفيضانات المفاجئة المدمرة التي ضربت نيبال والتبت منذ صباح الأربعاء الماضي، في وقت ترتفع فيه حصيلة الضحايا وتتزايد المخاوف من وقوع فيضانات جديدة.

وبحسب أحدث المعطيات، فقد ارتفع عدد الضحايا في نيبال إلى أكثر من 686 شخصاً، فيما لا يزال ما لا يقل عن 2400 شخص في عداد المفقودين، وفقاً لهيئة الإغاثة في البلاد.

ورفعت هيئة إدارة الكوارث في نيبال، أمس، عدد المفقودين بشكل كبير في الجانب النيبالي من الحدود إلى 1924 شخصاً.

وفي التبت، بلغ عدد المفقودين 554 شخصاً، فيما تأكدت وفاة سبعة أشخاص، وفق وكالة أنباء شينخوا الصينية في وقت مبكر من السبت.

وبذلك، يصل إجمالي عدد المفقودين في الجانبين إلى 2478 شخصاً على الأقل، بزيادة تتجاوز ألفاً مقارنة بالأرقام التي كانت معلنة يوم الخميس.

وتقول السلطات النيبالية إن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء نحو 4 آلاف شخص من المناطق المتضررة، فيما أعلن مجلس السياحة النيبالي العثور على أكثر من 100 سائح كانوا عالقين في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

ومع ذلك، أوضح مجلس السياحة النيبالي أن الاتصال لا يزال منقطعاً مع 622 سائحاً، بينهم 473 سائحاً أجنبياً.

وقال المجلس أيضاً إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 121 سائحاً، فيما لم يتضح بعد العدد الإجمالي لمن جرى إنقاذهم، بمن فيهم السكان والعمال الأجانب في المنطقة.

ومع ذلك، أوضح مجلس السياحة النيبالي أن الاتصال لا يزال منقطعاً مع 622 سائحاً، بينهم 473 سائحاً أجنبياً.

وقال المجلس أيضاً إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 121 سائحاً، فيما لم يتضح بعد العدد الإجمالي لمن جرى إنقاذهم، بمن فيهم السكان والعمال الأجانب في المنطقة.

من جانبه قال وزير المالية في نيبال، سوارنيم واجلي وزير المالية في نيبال، اليوم، ​إن البلاد تحتاج إلى ما بين أربعة ‌وخمسة مليارات دولار لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضان المدمر الذي ضرب مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ ​يعادل نحو عُشر اقتصاد البلاد.

وقال واجلي "التقدير الأولي ​يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. هذا ⁠مجرد تقدير... سنحتاج إلى مبلغ أقل بكثير ​مما احتجنا إليه بعد زلزال عام 2015. ​ويجري حاليا تقييم الخسائر والأضرار".