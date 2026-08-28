"التربية السورية" تقرّ تدريس الكردية "لغةً وطنية" في المناطق ذات الغالبية الكردية

أعلنت وزارة التعليم السورية خطة جديدة لتعليم اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها الكرد أغلبية السكان.

وأصبحت اللغة الكردية الآن مادة إلزامية يتم تدريسها ثلاث مرات أسبوعيا، مع إنهاء التعليم الكامل باللغة الكردية لجميع المواد المدرسية في المنطقة.

وقالت الوزارة في مرسومها: "يسمح بدراسة اللغة الكردية، باعتبارها لغة وطنية، في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة كبيرة من السكان"، مضيفة أنه يجب تدريس اللغة الكردية "على جميع المستويات التعليمية وتعتبر جزءاً من المناهج الدراسية المعتمدة".

وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم يستند إلى مرسوم رئاسي صدر في يناير الماضي، يعترف باللغة الكردية باعتبارها "لغة وطنية".