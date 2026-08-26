باكستان.. وفاة 15 رضيعاً إثر حريق داخل مستشفى في إسلام آباد

ذكرت قناة " جيو تي .في" الباكستانية اليوم ‌الأربعاء ​أن ما لا يقل عن 15 رضيعا لاقوا حتفهم في حريق اندلع بمستشفى حكومي في العاصمة إسلام اباد نتيجة عطل في أنظمة تكييف الهواء.

وأشارت القناة إلى أن الحريق، الذي اندلع في مستشفى معهد باكستان للعلوم الطبية، بدأ حوالي الساعة السابعة صباحا "0200 بتوقيت غرينتش"، في ‌الطابق الثالث من جناح الأم والطفل بالمستشفى.

يعد هذا الحادث الأسوأ بين حرائق ‌المستشفيات من حيث عدد القتلى في السنوات ‌القليلة الماضية في باكستان، حيث ‌تدعم الحكومة الرعاية الصحية ‌ماليا، لكن المرافق مثقلة بالأعباء وتعاني من نقص ​الموارد، في حين ‌تنتقد الهيئات ​الرقابية بشكل متكرر المرافق الحكومية بسبب سوء إدارتها.

وذكرت قناة جيو أنه كان هناك 16 من المواليد الجدد ​في الجناح عند اندلاع الحريق وتم إنقاذ واحد منهم. وذكر مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف أنه أصدر توجيهات للسلطات ببدء تحقيق فوري.

وقال مكتب شريف في بيان "يجب تحديد المسؤولين عن الحادث، واتخاذ الإجراءات الأكثر صرامة". وذكر شاهد من رويترز أن السلطات فرضت طوقا حول ‌الجناح وشوهدت سيارات إسعاف أمام المستشفى.

ومعهد باكستان للعلوم الطبية ​أحد أهم المستشفيات الحكومية في إسلام اباد، وتلقى رئيس الوزراء السابق عمران خان العلاج فيه لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي.