321 درهماً على الأقل.. إيطاليا تعتزم تغريم المشاة المنشغلين بالهاتف أثناء عبور الطريق

تستعد الحكومة الإيطالية لفرض غرامات لا تقل عن 75 يورو (نحو 321 درهماً) على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطريق، ضمن تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، يُتوقع إقرارها بحلول منتصف أكتوبر المقبل.

ويشمل الحظر أجهزة أخرى، كالأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، ولا يطبق هذا الإجراء على المشاة الذين يسيرون على الرصيف، كما تستثنى حالات الطوارئ، ويسمح بإجراء المكالمات مع ارتداء سماعات الرأس، دون استخدام اليدين، بشرط إبقاء الصوت منخفضاً بما يكفي لسماع حركة المرور.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب عدة أحكام قضائية صادرة عن محاكم إيطالية، حمّلت المشاة غير المبالين مسؤولية وقوع حوادث مرورية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.