200 ألف درهم لكل طفل.. سنغافورة تقدم حوافز لتشجيع الأسر على الإنجاب

كشفت الحكومة السنغافورية عن حزمة جديدة من الحوافز المالية والإجراءات الهادفة لدعم الأسر وتشجيع الإنجاب، في محاولة لمواجهة تراجع معدلات المواليد وتسارع شيخوخة السكان، حيث يقترب إجمالي الدعم المالي المخصص لكل طفل حتى سن 17 عاماً، من 200 ألف درهم، أي نحو (55 ألف دولار أميركي).

وكشف رئيس الوزراء، لورانس وونغ، عن الإجراءات خلال خطابه السنوي بمناسبة التجمع الوطني، الأحد، حيث أكد أن "الحكومة تستهدف تسهيل قرار تكوين الأسر وتربية الأطفال".

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تسجيل سنغافورة، التي يزيد عدد سكانها على 6 ملايين نسمة، معدل خصوبة قياسياً منخفضاً بلغ 0.87 طفل لكل امرأة في 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، وفقاً لـ"فايننشال تايمز".

يُشار إلى أن معدل الخصوبة في سنغافورة يتقرب من أدنى مستوى عالمي تم تسجيله في كوريا الجنوبية، البالغ نحو 0.8 طفل لكل امرأة، بينما يرى علماء الديموغرافيا، أن معدلًا يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة، ضروري من أجل الحفاظ على استقرار عدد السكان في غياب الهجرة الصافية.