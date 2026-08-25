إعصار يضرب فرنسا مخلفاً 26 إصابة وأضراراً بالمنازل

ألحق إعصار أضرارا بنحو 100 منزل وأصاب 26 شخصاً في جنوب فرنسا، فيما تركت آلاف الأسر من دون كهرباء، وأغلقت عدة طرق بسبب الأغصان المتساقطة.

وأقيمت أماكن إقامة طارئة للسكان الذين تضررت منازلهم، فيما شارك 100 رجل إطفاء في جهود إزالة آثار الأضرار وتنظيف المنطقة.

كما تسببت الحالة الجوية في اضطراب حركة الطيران، إذ أعلن وزير النقل فيليب تابارو عن تأخيرات وإلغاءات في مطارات نيس وبوردو ومرسيليا وتولوز، وكذلك في باريس.