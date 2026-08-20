الصين تفعل استجابة طوارئ من الدرجة الرابعة تحسبا لعواصف رعدية

فعّلت الصين استجابة طوارئ من الدرجة الرابعة للعواصف الرعدية، في ظل توقعات بتعرض مناطق واسعة في جنوب وشرق البلاد لأحوال جوية قاسية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أجزاء من هاينان وقوانغشي وقوانغدونغ وفوجيان وتايوان وتشجيانغ ستشهد خلال الأيام الثلاثة المقبلة أمطارا غزيرة إلى شديدة الغزارة، نتيجة تأثير منخفض استوائي في بحر الصين الجنوبي والرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وحذر المركز من رياح قوية على مساحات واسعة من بحر الصين الجنوبي وسواحل قوانغدونغ وهاينان، مشيرا إلى أن نظام الاستجابة للطوارئ في الصين يتكون من أربع درجات، وتعد الدرجة الأولى الأعلى من حيث مستوى الاستجابة.