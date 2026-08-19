البرازيل: مقتل 23 شخصا في تصادم حافلة صغيرة بشاحنة

قالت الشرطة البرازيلية إن حافلة صغيرة وشاحنة اصطدمتا من الأمام في ولاية بارانا بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة خمسة آخرين في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأوضحت السلطات أن المركبتين كانتا تسيران في اتجاهين متقابلين. وتشير الأدلة الأولية إلى أن الشاحنة، التي لم تكن تحمل أي شحنة، انحرفت إلى المسار المقابل واصطدمت بالحافلة الصغيرة، وفقا لشرطة المرور البرازيلية.

ووقع الحادث على طريق سريع بالقرب من إيبيرانجا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة في وسط ولاية بارانا وتقع على بعد 560 كيلومترا جنوب ساو باولو.

وذكرت السلطات أن عاملين بالمجال الطبي ومرضى وعددا من ذويهم كانوا يستقلون الحافلة الصغيرة. وتضمنت حصيلة القتلى 21 شخصا بالغا وطفلين.