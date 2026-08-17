بسبب السرقة.. 230 شخصاً يفقدون هواتفهم يومياً في بريطانيا

كشفت أحدث البيانات الرسمية التي نشرتها جريدة "ديلي ستار" البريطانية، عن تسجيل أكثر من 83 ألف جريمة سرقة أو سلب هواتف محمولة من أصحابها في إنجلترا وويلز خلال العام الماضي، بمعدل 230 شخصاً يومياً، وتصدرت لندن قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً لهذه الجرائم، بأكثر من 72 ألف حالة.

فيما كانت منطقة وستمنستر الأكثر تضرراً داخل لندن، بأكثر من 20 ألفاً و700 عملية سرقة أو سلب خلال العام الماضي.

ورغم انخفاض العدد بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، إلا أنه لا يزال أعلى من إجمالي الجرائم المسجلة في 2023 الذي شهد نحو 80 ألف عملية سرقة.

ولا تزال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم محدودة، إذ انتهى نحو 1% فقط من البلاغات لتوجيه اتهام رسمي.

ومن أجل مواجهة الظاهرة، قامت شرطة العاصمة بتكثيف انتشارها بالمناطق الأكثر عرضة للسرقة، كما استعانت بطائرات مسيّرة ودراجات كهربائية، إضافة لإطلاقها برنامجاً بالتعاون مع شركة "أبل" للحد من إمكانية استخدام الهواتف المسروقة أو إعادة بيعها.