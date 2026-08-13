هيغسيث ينفي تقارير عن سوء الأوضاع على حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم ‌الخميس ​إن التقارير التي تحدثت عن سوء الأوضاع على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن في الشرق الأوسط كانت "تقدم صورة مغلوطة تماما".

وذكرت اثنتان من وسائل الإعلام المتخصصة في الشؤون العسكرية، هما "نيفي تايمز" و"ستارز آند سترايبس"، أن السفينة التي تحمل على متنها 5000 فرد ولا تزال في ‌البحر منذ نوفمبر 2025 شهدت محاولات انتحار وتدهور المعنويات.

وتتمركز حاملة الطائرات في ‌الشرق الأوسط منذ يناير، ‌دعما للحرب الأميركية على إيران. وقال هيغسيث ‌للصحفيين خلال زيارة ‌إلى بنما "نحرص على أن تحصل كل سفينة وكل طاقم وكل ​قبطان على ‌كل ما ​يمكننا توفيره لهم في كل لحظة. بعض عمليات الانتشار تكون أطول من غيرها، وأنا أكن احتراما وامتنانا لهؤلاء ​البحارة أكثر من أي شخص آخر. ما يقومون به في أعالي البحار، في ظل تلك الظروف القاسية مع قلة التوقف في الموانئ، أمر لا يصدق".

وعادة ما تستمر عمليات الانتشار البحرية ما بين ستة وتسعة أشهر لكن يمكن تمديدها في أوقات الصراع.

وقال مسؤول ‌أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حاملة الطائرات ​جورج واشنطن تتجه إلى المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات لينكولن. وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة كانت مخططة مسبقا.