حصيلة تفشي إيبولا في الكونغو الديموقراطية تتجاوز ألفي وفاة

أودى وباء إيبولا بحياة 2011 شخصا من أصل 4381 إصابة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يواصل التفشي، وفق أحدث حصيلة أعلنتها كينشاسا الثلاثاء.

وتقترب حصيلة التفشي الجديد من حصيلة التفشي السابق بين عامي 2018 و2020 والذي يُعد الأكثر فتكا حتى الآن في الكونغو الديموقراطية، إذ أودى بقرابة 2300 شخص من أصل 3500 إصابة مسجلة.

وإيبولا حمى نزفية فيروسية تنتقل عبر المخالطة المباشرة وسوائل الجسم الملوثة. وأُعلن التفشي السابع عشر للفيروس في جمهورية الكونغو الديموقراطية في 15 مايو، بعد تسجيل وفيات عدة في مقاطعة إيتوري (شمال شرق)، ليكون ثالث أكبر موجة لإيبولا مسجلة حتى الآن.

تُقدّر السلطات الصحية الكونغولية معدل الوفيات الناجم عن التفشي الحالي بنسبة 45,9%.

ولا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المعروفة باسم "بونديبوغيو"، المسؤولة عن التفشي الحالي.

وأوصى خبراء منظمة الصحة العالمية الجمعة بتقييم لقاح "إرفيبو"، وهو اللقاح الوحيد المعتمد ضد فيروس إيبولا، في إطار تجربة سريرية.