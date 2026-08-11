ترامب يحذر الفيفا: إقالة إنفانتينو سوف تكون "خطأ فادحا"

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من ارتكاب "خطأ فادح" حال إقالة جياني إنفانتينو من رئاسة الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

ويواجه إنفانتينو ضغوطا متزايدة بعدما فشلت خطته لبيع حصص في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

ولكن ترامب قال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، فجر اليوم، إن إقالة رئيس الفيفا ستكون خطوة مكلفة.

وكتب الرئيس الأميركي: "سيرتكب الفيفا خطأ فادحا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو".

وأضاف: "إنه رائع، بعدما أشرف للتو على أنجح نسخة لكأس العالم على الإطلاق، بفارق 4 أضعاف".

وتابع: "إذا رحل، فلن تكون البطولة ناجحة أو مربحة بالقدر نفسه مرة أخرى!"