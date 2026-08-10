الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو بدأ قبل أشهر من الإعلان عنه

أعلنت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بدأ على الأرجح في فبراير ، قبل أشهر من الإعلان الرسمي عنه في 15 مايو.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، محمد يعقوب جنابي، في مؤتمر صحفي إن التسلسل الجيني أشار إلى بداية التفشي.

وأضاف إن بعض الحالات في بداية التفشي نسبت بالخطأً إلى الملاريا والتيفوئيد.

وأصبح هذا التفشي الأسرع انتشارا للمرض.