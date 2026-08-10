الإعصار "دولفين" يضرب الصين ويلغي 388 رحلة جوية

ضرب الإعصار "دولفين" اليابسة مرتين في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح قوية في عدد من المناطق.

وذكر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية أن الإعصار هبط للمرة الثانية في مدينة يويهتشينغ نحو الساعة 6:40 مساء الأحد، بعدما هبط في مدينة يويهوان بالمقاطعة ذاتها نحو الساعة 5:30 مساء، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 38 مترا في الثانية وفقا لوكالة "شينخوا".

وكان المركز قد أصدر إنذارا باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى للتحذير من الأعاصير، متوقعا هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في مناطق عدة، بينها تشجيانغ وفوجيان وشانغهاي وبكين وتيانجين.

ورفعت السلطات الصينية مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الجوية الشديدة من الثالث إلى الثاني، فيما ألغى مطار هانغتشو شياوشان الدولي 388 رحلة داخلية وخارجية بسبب تداعيات الإعصار.