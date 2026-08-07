مقتل شخصين وإصابة 20 بإطلاق نار داخل مدرسة شمال العاصمة التايلاندية

قتل شخصان وأُصيب 20 آخرون على الأقل، بحادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة شمال العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم.

وقالت تقارير إعلامية محلية وغربية، إن الحادث وقع في منطقة بانغ كرواي بمحافظة نونثابوري، مشيرة إلى أن أحد القتلى هو منفذ الهجوم وهو طالب في المدرسة​​​.

وذكرت صحيفة خاو سود أن عدد المصابين بلغ 20 شخصا، في حين قالت السلطات إن القتيل الثاني يعمل مدرسا في المدرسة.