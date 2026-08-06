الكويت.. إلغاء ترخيص المدرسة الإيرانية الخاصة وإغلاقها

أصدرت وزارة التربية في دولة الكويت قرارًا يقضي بإنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي الصادر للمدرسة الإيرانية الخاصة، وإغلاقها اعتبارًا من التاريخ المحدد في القرار، ودعت أولياء الأمور إلى نقل أبنائهم قبل بدء العام الدراسي 2026/2027

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام كويتية، أصدر وزير التربية الكويتي، سيد جلال الطبطبائي، قرارًا وزاريًا بإلغاء الترخيص التعليمي الممنوح للمدرسة الإيرانية الخاصة في دولة الكويت، وذلك استنادًا إلى أحكام القوانين والقرارات المنظمة للتعليم الخاص، وبعد الاطلاع على تقارير الإدارة العامة للتعليم الخاص، وما تقتضيه المصلحة العامة.وأفادت «التربية» أن «القرار نصّ على إنهاء العمل بقرار تجديد الترخيص التعليمي الصادر للمدرسة وإغلاقها، مع تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل التنبيه على المدرسة بإيقاف قبول طلبة جدد اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، وإخطار أولياء أمور الطلبة المقيدين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى قبل بدء العام الدراسي 2026-2027، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الدراسية».

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص، وترسيخ مبدأ الالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن انتظام العملية التعليمية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت وزارة التربية أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستتابع تنفيذ جميع الإجراءات الواردة في القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتقال الطلبة إلى مدارس أخرى بكل يسر، بما يكفل استمرارهم في الدراسة دون أي انقطاع أو تأثير على مسيرتهم التعليمية.