بنغلاديش تفتتح مقر رئيسة الوزراء المعزولة كمتحف تذكاري للانتفاضة

حولت السلطات في بنغلاديش المقر الرسمي لرئيسة الوزراء المعزولة شيخة حسينة إلى متحف مخصص للحفاظ على تاريخ الانتفاضة الحاشدة التي وقعت في 2024 التي أنهت حكمها السلطوي الذي استمر على مدار 15 عاماً.

دشن رئيس الوزراء طارق رحمن متحف انتفاضة يوليو التذكاري اليوم الأربعاء في جونوبهابان، وهو مقر الإقامة الرسمي السابق لرئيسة الوزراء المعزولة وأزاح الستار عن لوحته التذكارية.

وجرى تنظيم المراسم التي بثها تلفزيون بنغلاديش الحكومي، للاحتفال بالذكرى الثانية على سقوط نظام حسينة أيضا.

وفي خطاب تدشين المتحف، شدد رحمن على أن المواطنين الديمقراطيين يتوقعون أن المتحف سوف يتجنب الترويج لأي رواية سياسية حصرية مرتبطة بفرد أو جماعة أو حزب.

وأضاف أن "انتفاضة 2024 الحاشدة لا تنتمي لأي فرد أو جماعة أو حزب سياسي. أبطال هذه الحركة الحقيقيون هم شعب بنغلاديش الديمقراطي".