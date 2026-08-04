فعالية "فريدوم 250" للفنون القتالية في البيت الأبيض تسفر عن خسائر بقيمة 30 مليون دولار

أعلنت الشركة المالكة لمنظمة "يو.إف.سي" للفنون القتالية المختلطة أن تنظيمها لفعالية "فريدوم 250"في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في يونيو الماضي قد تسبب في خسائر بلغت حوالي 30 مليون دولار أميركي.

وأقيمت الفعالية احتفالا بمرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة وحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو من أشد المعجبين بالفنون القتالية، ونائبه جيه دي فانس.

وقد شيدت حلبة خصيصا لهذا الحدث تتسع لحوالي 4300 مقعد، ولم تكن أي منها متاحة للجمهور، وتم تخصيص دعوات خاصة فقط للحلفاء السياسيين والجهات الراعية المالية وأفراد الجيش، حسبما أشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وتُشكل إيرادات التذاكر جزءًا كبيرًا من أرباح مثل هذه الفعاليات، وقد تم إنفاق ما يقدر بنحو 60 مليون دولار على الإنتاج والتكاليف الإجمالية، وهو مبلغ لم تتمكن المنظمة من استرداده من خلال عقود الرعاية.

وحققت الشركة الأم، مجموعة "تي كيه أو" القابضة، زيادة في الإيرادات خلال الربع الثاني لعام 2026، إلا أن نتائجها المالية شهدت انخفاض هامش الربح، ويرجع السبب في ذلك بالكامل إلى الخسائر المالية خلال فعالية "فريدم 250"، حيث أنه بدونها، كانت هوامش الربح سترتفع مقارنةً بالعام الماضي.