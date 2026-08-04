تركيا تحظر فرض رسوم الخدمة أو الطاولة خارج قائمة الأسعار وتؤكد: الإكرامية خيار طوعي

جددت وزارة التجارة التركية تأكيدها أنه لا يحق للمطاعم والمقاهي والمنشآت المماثلة فرض أي رسوم إضافية غير مدرجة مسبقاً في قوائم الأسعار، بما في ذلك رسوم الخدمة أو رسوم الطاولة أو رسوم التغطية أو أي مسميات مشابهة، مشددة على أن الإكرامية تبقى خياراً طوعياً يخضع بالكامل لتقدير المستهلك.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقله موقع قناة TRT Haber التركية، أن هذه التذكيرات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، ومنع الممارسات التجارية غير العادلة التي قد يواجهها المواطنون أثناء التسوق أو الحصول على الخدمات.

وأكدت أن المنشآت التجارية ملزمة بتوفير قوائم أسعار مطبوعة ومرئية للمستهلكين، ولا يجوز الاكتفاء بعرضها عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code).

كما شددت الوزارة على أنه في حال وجود اختلاف بين السعر المثبت على الملصق والسعر المطلوب عند الدفع، فإن السعر الأقل هو الذي يُطبق، باعتباره الأكثر فائدة للمستهلك.

وفيما يتعلق بالمنتجات التي تُباع بالوزن، أوضحت الوزارة أنه لا يجوز احتساب وزن العبوة أو الوعاء ضمن السعر، وأن المستهلك يدفع فقط مقابل الوزن الصافي للمنتج.

وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت دخول قرار حظر الرسوم الإضافية في المطاعم والمنشآت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ومنذ ذلك الوقت تنفذ حملات لمتابعة تطبيق هذا القرار.