الأميرة الدنماركية إيزابيلا تبدأ خدمتها العسكرية

بدأت الأميرة الدنماركية إيزابيلا، خدمتها العسكرية اليوم الإثنين. ووصلت إيزابيلا "19 عاماً" إلى ثكنات أنتفورسكوف في بلدة سلاجيلسي بابتسامة عريضة وتحمل حقيبة ظهر، حيث ستخدم في فوج حرس الهوسار لمدة 11 شهراً.

ووفقا لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو"، بدأ 1600 شاب وشابة في الدنمارك فترة الخدمة العسكرية الأساسية الجديدة والمطولة اليوم الإثنين.

وكانت الدنمارك قد مددت مؤخراً خدمتها العسكرية الأساسية من 4إلى 11 شهرا نظرا لتغير الوضع الأمني في أوروبا.

كما طبقت كوبنهاغن التجنيد الإجباري للنساء لمن هم في سن 18 عاماً فأكثر، على الرغم من أنها لا تزال تفرض التجنيد الإجباري على نسبة فقط من كل فئة عمرية.