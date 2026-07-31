ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 34

قالت حكومة إقليم كوماموتو الياباني، ​في بيان، إن عدد القتلى ‌جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد في وقت سابق من ​هذا الأسبوع ارتفع إلى ​34 شخصا اليوم الجمعة بعد أن ⁠كانت الحصيلة عند 25 شخصا.

كما ​أصيب ستة آخرون بجروح خطيرة ​جراء الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وأدى لانهيار مبان ​وتصدع طرق وتعطل سلاسل إمدادات.

وسقط ​ما يقرب من نصف القتلى في واقعتين ‌رئيسيتين: ⁠في مصنع ورق تابع لشركة نيبون للصناعات الورقية والذي تعرض لأضرار هيكلية جسيمة، ومركز التسوق ​التابع لشركة ​أيون حيث ⁠وقع ما يعتقد أنه انفجار غاز.