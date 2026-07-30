أُخفيت داخل أسرّة أطفال.. لبنان يحبط تهريب 6.5 كيلوغرامات من الكبتاغون إلى الكويت

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، إحباط عملية تهريب 6.5 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون إلى الكويت، داخل أسرة للأطفال.

وقالت الوزارة في بيان، أنه تم «ضبط 6,5 كلغ من حبوب الكبتاغون، كانت تُحضّر للتّهريب إلى دولة الكويت عبر شركة شحن، داخل أسرّة للأطفال».

وأضافت أنه «تمّ التنسيق مع الادارة العامّة لمكافحة المخدّرات في الكويت عبر مكتب الأمن الجنائي في السّفارة الكويتية في لبنان، مِمَّا أسفر عن توقيف أحد الأشخاص المتورّطين في الكويت، وضبط كميّة من المخدّرات في حوزته».

وفي نفس السياق، أعلنت الوزارة أن جهاز الجمارك في مطار بيروت ضبط في وقت سابق، طردًا بريديًّا عبارة عن 4.5 كلغ من حبوب الكبتاغون مخبّأة بطريقة احترافية داخل سرير طفل، كان سيتم تهريبها عبر إحدى شركات الشّحن إلى المملكة العربيّة السّعوديّة.