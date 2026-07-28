زلزالان يضربان مقاطعة تشينغهاي الصينية
أفاد مركز شبكات رصد الزلازل الصيني بأن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجات ضرب مقاطعة شينغهاي في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين يوم الثلاثاء الساعة 11:16 صباحا (0316 بتوقيت جرينتش).
وأضاف المركز أن زلزالا ثانيا بلغت قوته 5.8 درجات ضرب المنطقة بعد 18 دقيقة. ووقع الزلزالان على عمق بلغ 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 244 كيلومترا من شينينغ عاصمة تشينغهاي. (إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )
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