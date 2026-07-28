زلزالان يضربان مقاطعة تشينغهاي الصينية

​أفاد مركز شبكات رصد الزلازل الصيني بأن زلزالا ⁠بلغت قوته 5.7 درجات ضرب ‌مقاطعة شينغهاي في مقاطعة تشينغهاي ‌بشمال غرب الصين ‌يوم الثلاثاء ‌الساعة ‌11:16 صباحا (0316 بتوقيت ​جرينتش).

وأضاف ‌المركز ​أن زلزالا ⁠ثانيا بلغت ​قوته ⁠5.8 درجات ⁠ضرب المنطقة ⁠بعد 18 دقيقة. ووقع الزلزالان على عمق بلغ 10 كيلومترات ‌وعلى بعد نحو 244 كيلومترا ​من شينينغ عاصمة تشينغهاي. (إعداد محمود ​سلامة ‌للنشرة العربية )