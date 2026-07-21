رئيس كوريا الجنوبية يبيع منزله الوحيد بسبب أزمة الإسكان

باع الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، منزله الوحيد مقابل 2.9 مليار وون (1.96 مليون دولار)، في خطوة تهدف إلى إظهار التزامه بجهود الحد من المضاربة العقارية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت يونهاب أمس الاثنين، إن الشقة، التي تبلغ مساحتها 164 متراً مربعاً، والواقعة في سونغنام - إحدى ضواحي العاصمة سيؤول الراقية جنوباً - كانت معروضة للبيع لمدة خمسة أشهر قبل إتمام الصفقة.

وأوضح المكتب الرئاسي أن سعر العقار، الذي اشتراه لي وزوجته في عام 1998، كان أقل من قيمته السوقية الحالية.

ونقلت يونهاب عن المكتب الرئاسي القول: "باعتباره مالكاً لمنزل واحد، فإن لي ليس ملزماً بالبيع، لكنه اتخذ هذه الخطوة لإظهار التزامه بتحقيق سياسة إصلاح سوق العقارات".

وتُشكل الزيادة السريعة في أسعار العقارات والإيجارات مشكلة كبرى في كوريا الجنوبية، حيث حاولت حكومات متعاقبة، وباءت بالفشل إلى حد كبير، الحفاظ على أسعار مساكن معقولة والحد من المضاربين.

وتعد أسعار العقارات في سيؤول ضمن الأعلى في العالم، حيث تضاعف متوسط قيمة الشقق تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية وحدها.

ومن ناحية أخرى ، قال الرئيس لي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سوف تعتمد مجموعة من الإجراءات المتنوعة فيما يتعلق بالعرض والطلب، بهدف تحقيق استقرار سوق العقارات واستئصال المضاربات.

وأوضح لي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن الأرباح الطائلة من العقارات، التي تُجنى من خلال المخالفات واستغلال الثغرات القانونية، أصبحت "السبب الرئيس" في تقويض العدالة والمنطق السليم، وزعزعة الوحدة الوطنية.

كما حمّل الرئيس سوق العقارات مسؤولية تفاقم التفاوت في الثروة، وديون الأسر، ومعاناة الشباب وعزلتهم الاجتماعية.

وقال الرئيس لي إن الحكومة سوف تُسرع وتيرة تطبيق إجراءات دعم العرض، وستضع تدابير شاملة لدعم المحتاجين فعلاً إلى مسكن، وستُراجع نظام ضريبة الأملاك بطريقة عادلة ومنطقية تتماشى مع تطلعات الشعب.

كما استعرض الرئيس مناقشة السياسة العقارية، بعد غد الخميس، والتي يعتزم قيادتها بنفسه، قائلاً إنه سيستمع باهتمام إلى آراء الجمهور وسيضع تدابير قابلة للتنفيذ.