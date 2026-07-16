السجن 12 عاما لرئيس شركة طرق في قضية انهيار جسر موراندي بايطاليا

قضت محكمة إيطالية، اليوم الخميس، بالسجن 12 عاما على الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أوتوستراد بير ليتاليا"، المشغلة للطرق السريعة في إيطاليا، في قضية انهيار جسر موراندي الذي أودى بحياة 43 شخصا قبل نحو ثماني سنوات.

وقضت المحكمة بسجن جيوفاني كاستيلوتشي 12 عاما، وذلك بعد محاكمة استمرت أربع سنوات ومداولات استمرت أربع ساعات قبل النطق بالحكم.

وكان كاستيلوتشي من بين عشرات المتهمين الذين أدينوا في القضية، التي كشفت عن إخفاقات جسيمة في صيانة البنية التحتية الإيطالية.

وفي صباح 14 أغسطس 2018، انهار جزء من الجسر يبلغ طوله 200 متر (650 قدما) خلال عاصفة ممطرة، ما أدى إلى سقوط عشرات السيارات على الأرض ومقتل 43 شخصا.