مونديال 2026: رئيس الوزراء الإسباني يعتذر للفرنسيين عما صدر عن سلفه راخوي

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء في باريس لنظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو والسيدة الأولى بريجيت ماكرون "أشعر بخجل كبير"، في إشارة واضحة إلى تصريحات سلفه ماريانو راخوي الذي وصف منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه فريق "من دون فرنسيين".

والتُقط المشهد بعدسات الكاميرات على هامش العرض العسكري في العيد الوطني الفرنسي، حين استُقبل سانشيز من قبل رئيس الحكومة الفرنسية والسيدة الأولى عند أسفل المنصة الرسمية، قبل ساعات من مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم المقامة في أميركا الشمالية.

وتُظهر الصور رئيس الوزراء الإسباني واضعا يديه على صدره ومنحنيا قليلا، في ما بدا اعتذارا أمام لوكورنو وبريجيت ماكرون، قائلا "أشعر بخجل كبير".

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الحديث دار حول تصريحات ماريانو راخوي.

ويتمحور الجدل حول مقال نُشر الجمعة في موقع "إل ديباتي" اعتبر فيه راخوي، رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ السابق (2011-2018)، أن فرنسا تملك منتخبا "رفيع المستوى جدا" لكنه "من دون فرنسيين".

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا ودافع لاعبو المنتخب الإسباني عن نظرائهم الفرنسيين قبل مواجهة نصف النهائي بين البلدين المقررة الثلاثاء عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش في الولايات المتحدة.

وأثارت تصريحات المسؤول الإسباني السابق الذي سقطت حكومته عام 2018 على خلفية ملاحقات قضائية مرتبطة بتمويل غير قانوني لحزبه، ردود فعل فورية في الأوساط السياسية في فرنسا وإسبانيا على حد سواء.