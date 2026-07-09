فلوريدا تُعيد تسمية مطار بالم بيتش باسم دونالد ترامب

أعيدت تسمية مطار بالم بيتش الدولي في ولاية فلوريدا الخميس على اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أحدث خطوة تعكس رغبته في ترك بصمته على المجال العام.

وكان حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس وافق في أواخر مارس على تسمية المطار باسم الرئيس الأميركي الذي تقع إقامته الخاصة مارالاغو على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات منه.

وللاحتفال بهذه المناسبة، وصل نجل الرئيس إريك ترامب إلى المطار بعيد الساعة الخامسة صباح الخميس بطائرة العائلة الخاصة التي أُطلق عليها لقب "ترامب فورس وان" تيمنا باسم الطائرة الرئاسية. وقد شارك مقطعا مصورا من قمرة القيادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء هبوطها.

وقال إريك في تصريح لقناة فوكس نيوز "لا أعتقد أن هناك من يجسد بالم بيتش أفضل من دونالد ترامب".

بدءا من هندسة البيت الأبيض ووصولا إلى الأوراق النقدية مرورا بالمباني والمعالم البارزة في العاصمة الأميركية، يسعى ترامب بلا كلل إلى ترك بصمته.

لكن اسمه أزيل من على قاعة عروض مركز كينيدي في واشنطن بقرار قضائي أخيرا، بعدما ظهر عليها لفترة إلى جانب اسم الرئيس السابق جون كينيدي.